È morto Piero Angela: addio al divulgatore italiano, amico dei giovani e delle persone Lgbt+ (Di sabato 13 agosto 2022) addio a Piero Angela. Il celebre e amato divulgatore è morto la scorsa notte a 93 anni, nella sua casa a Roma. La scienza raccontata in tv, sdoganata e messa a disposizione della massa. L'attenzione all'ambiente, ovviamente al centro del suo lavoro ma in modo mai banale, l'affetto rivolto ai giovani, spesso al centro delle sue parole come nell'ultimo messaggio, rivolto proprio alle generazioni future: "La morte? Non la temo, siamo stati morti per millenni". E ancora, il suo garbo e la sua compostezza gentile anche nell'affrontare questioni spinose per la società, come quella dei diritti delle persone Lgbt+. Su Twitter, il figlio Alberto questa mattina ha scritto "Buon viaggio papà", annunciando la scomparsa del

