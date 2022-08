Doudrop | “Con Triple H abbiamo parlato della possibilità di tornare al mio precedente nome”

(Di sabato 13 agosto 2022) Quando Piper Niven è passata al main roster ha visto il suocambiato in. La scelta era stata presa da Vince McMahon e non era stata apprezzata dai fan, che ne erano rimasti perplessi. Ora conH al comando potrebbe esserci qualche novità, come la stessa atleta ha avuto modo di confermare in una recente intervista a Inside The Ropes. Le parole di“Sarò trasparente.avuto una bella conversazione sulladi cambiare il mio. Anche perché quello che ho ora faceva partevisione di Vince e orala visione diH. Quando ci siamo visti, mi ha chiesto se sono aperta a nuove idee. E io sinceramente voglio fare nuovi passi e andare oltre il mio ...

