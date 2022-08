Dottor Mariano Amici: “Il servizio tv di Zona Bianca su Rete4? L’ennesimo tentativo di delegittimarmi” (Di sabato 13 agosto 2022) Mariano Amici è amareggiato ma ormai ci sorride. Dopo essere stato attaccato e messo all’indice per le sue posizioni di critica aperta alle modalità di gestione dell’emergenza sanitaria introdotte dai governi italiani degli ultimi anni, il medico di base romano sospeso per non essersi vaccinato contro il Covid si sarebbe aspettato di venir cercato dai giornalisti per sentirsi dire che aveva ragione ora che le sue affermazioni più controverse si sono rivelate scientificamente fondate. “E invece no – dichiara ironico – mi contattano per L’ennesimo maldestro tentativo di delegittimarmi: questa volta, pensi lei, accusandomi di aver intascato dei soldi pubblici per diffondere sulle emittenti radiotelevisive di cui sono stato amministratore i messaggi governativi per la prevenzione del contagio Covid, benché ... Leggi su italiasera (Di sabato 13 agosto 2022)è amareggiato ma ormai ci sorride. Dopo essere stato attaccato e messo all’indice per le sue posizioni di critica aperta alle modalità di gestione dell’emergenza sanitaria introdotte dai governi italiani degli ultimi anni, il medico di base romano sospeso per non essersi vaccinato contro il Covid si sarebbe aspettato di venir cercato dai giornalisti per sentirsi dire che aveva ragione ora che le sue affermazioni più controverse si sono rivelate scientificamente fondate. “E invece no – dichiara ironico – mi contattano permaldestrodi: questa volta, pensi lei, accusandomi di aver intascato dei soldi pubblici per diffondere sulle emittenti radiotelevisive di cui sono stato amministratore i messaggi governativi per la prevenzione del contagio Covid, benché ...

