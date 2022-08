Dopo il Fantasanremo spopola il Fantanuoto e i nostri azzurri regalano saluti inaspettati fuori vasca

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 13 agosto 2022) Siamo solo all’inizio. In due giorni, le emozioni dal Foro Italico di Roma non sono mancate e l’Italia, è davvero in grande spolvero. Deie delle nostre azzurre si parla per il numero di medaglie portate a casa, ma non solo. Proprio come era successo nell’ultima edizione di Sanremo infatti, anche a Roma, sta succedendo qualcosa di molto strano.ilinfatti,adesso il. Ed è per questo motivo che da ieri pomeriggio, glie le nostre azzurre, durante le interviste, dicono cose inaspettate. In particolare salutano qualcuno: oggi il più gettonato, un certo Paolo ma anche Papa Francesco. Ricordate “Ciao zia Mara” sul palco dell’Ariston? Bhè sta succedendo lo stesso anche a Roma durante gli Europei di nuoto 2022. ...