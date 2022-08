Donald Trump sotto indagine per spionaggio (Di sabato 13 agosto 2022) L’ex presidente americano Donald Trump è sotto indagine per spionaggio. Secondo il mandato di perquisizione, che è stato desecretato, Trump è indagato per violazione dell’Espionage Act, distruzione o occultamento di documenti classificati e ostruzione di indagine. Donald Trump è sotto indagine per spionaggio Il mandato di perquisizione con la lista del materiale sequestrato dall’FBI della Leggi su periodicodaily (Di sabato 13 agosto 2022) L’ex presidente americanoper. Secondo il mandato di perquisizione, che è stato desecretato,è indagato per violazione dell’Espionage Act, distruzione o occultamento di documenti classificati e ostruzione diperIl mandato di perquisizione con la lista del materiale sequestrato dall’FBI della

