Donald Trump indagato dall’Fbi per spionaggio (Di sabato 13 agosto 2022) NEW YORK – L’ex presidente americano, Donald Trump, è indagato per spionaggio da parte dell’Fbi. E’ quanto si legge nel mandato per la perquisizione a Mar-a-Lago, la residenza privata di Trump in Florida che è stato diffuso dopo che gli avvocati del Tycoon hanno dato il via libera alla pubblicazione. Sono tre i capi d’accusa nei confronti dell’ex presidente americano. Si tratta di potenziale violazione dell’Espionage Act, ovvero “raccolta, perdita o trasmissione a soggetti non autorizzati di informazioni relativi alla difesa nazionale”; il secondo reato riguarderebbe l’ostruzione alla giustizia e infine la distruzione di dati per ostacolare le indagini. Trump si difende e dice: “Erano tutti documenti declassificati”, ma tra i documenti portati via ci sarebbero alcune carte sul ... Leggi su lopinionista (Di sabato 13 agosto 2022) NEW YORK – L’ex presidente americano,, èperda parte dell’Fbi. E’ quanto si legge nel mandato per la perquisizione a Mar-a-Lago, la residenza privata diin Florida che è stato diffuso dopo che gli avvocati del Tycoon hanno dato il via libera alla pubblicazione. Sono tre i capi d’accusa nei confronti dell’ex presidente americano. Si tratta di potenziale violazione dell’Espionage Act, ovvero “raccolta, perdita o trasmissione a soggetti non autorizzati di informazioni relativi alla difesa nazionale”; il secondo reato riguarderebbe l’ostruzione alla giustizia e infine la distruzione di dati per ostacolare le indagini.si difende e dice: “Erano tutti documenti declassificati”, ma tra i documenti portati via ci sarebbero alcune carte sul ...

