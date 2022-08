Donald Trump è sotto indagine per spionaggio (Di sabato 13 agosto 2022) L’ex presidente americano, Donald Trump, è sotto indagine per potenziali violazioni dell’Espionage Act e di altre leggi relative all’intralcio alla giustizia e alla distruzione dei documenti riservati del governo federale. Pubblicato il mandato presentato lunedì dagli agenti dell’Fbi che hanno perquisito la residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago È quanto emerge dal mandato presentato lunedì dagli agenti dell’Fbi che hanno perquisito la residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida. Il mandato di perquisizione, secondo quanto riporta il Guardian, mostra che l’Fbi stava cercando prove sul fatto che la cattiva gestione di documenti riservati da parte di Trump, inclusi alcuni contrassegnati come top secret, costituisse tre tipologie ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 13 agosto 2022) L’ex presidente americano,, èper potenziali violazioni dell’Espionage Act e di altre leggi relative all’intralcio alla giustizia e alla distruzione dei documenti riservati del governo federale. Pubblicato il mandato presentato lunedì dagli agenti dell’Fbi che hanno perquisito la residenza dia Mar-a-Lago È quanto emerge dal mandato presentato lunedì dagli agenti dell’Fbi che hanno perquisito la residenza dia Mar-a-Lago, in Florida. Il mandato di perquisizione, secondo quanto riporta il Guardian, mostra che l’Fbi stava cercando prove sul fatto che la cattiva gestione di documenti riservati da parte di, inclusi alcuni contrassegnati come top secret, costituisse tre tipologie ...

