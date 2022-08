Docente esperto… ? Pensavo già di esserlo dopo venti anni di insegnamento e riconoscimento da parte di colleghi e studenti… Lettera

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 13 agosto 2022) inviata da Daniela Cignidi Lettere Liceo Scientifico -.?una laurea con 110 e lode , un concorso ordinario , un biennio di Siss accompagnato da tirocinio in classe sotto l’ occhio vigile dellatitolare , 20di, corsi di aggiornamento annuali di varia tipologia , l’ aggiornamento autonomo continuo ed incessante, l’ esperienza della Dad, did, di una classe metà in presenza e metà a distanza, ….di essere unaesperta, insomma una a cui le giovani colleghe iniziano a chiedere consigli …. L'articolo .