Distrusse la storica ' bancarella del Professore' Arrestato il piromane seriale

Leggi su iltempo

(Di sabato 13 agosto 2022) È considerato un. Dopo due settimane di ricerche è stato fermato dai carabinieri di Roma, coordinati dalla procura, un uomo senza fissa dimora che sarebbe il responsabile degli incendi tra Ponte Milvio e Piazzale Flaminio dello scorso 9 luglio. Il 51enne, fermato in zona Torrenova, è stato portato in carcere a Civitavecchia. Il gip ha convalidato il fermo e disposto la misura della custodia cautelare in carcere. Il 9 luglio, una serie roghi in stretta sequenza, avevano travolto la Capitale colpendo cassonetti di rifiuti a Tor di Quinto, arredi esterni di alcuni esercizi commerciali come i ristoranti 'Lo Sgobbone', 'Il Vignola' e il bar 'Mio Caffè. Non solo, i roghi appiccati avevano distrutto anche ladel' di piazzale Flaminio. Proprio in quei ...