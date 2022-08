Diretta Milan-Udinese 2-1 | Rebic col destro batte Silvestri e porta avanti i rossoneri

MilanTV : Con l’inizio del campionato torneranno anche le Live Reaction da Casa Milan Segui #MilanUdinese con @FSpecchia e… - AntoVitiello : #Adli e #DeKetelaere spesso insieme, anche durante il riscaldamento. Alle 19.00 Vicenza-#Milan (diretta… - AntoVitiello : The boss... #Pioli Pre partita di Vicenza-#Milan (ore 19.00 diretta Sportitalia) @MilanNewsit - glooit : Serie A: Milan-Udinese 2-1, Sampdoria-Atalanta 0-0. Segui la DIRETTA leggi su Gloo - fisco24_info : Serie A: Milan-Udinese 2-1, Sampdoria-Atalanta 0-0. Segui la DIRETTA: Subito in campo i campioni d'Italia in carica -

I primi match della stagione:vs Udinese e Sampdoria vs Atalantain campo con il 4 - 3 - 3: manca Sandro Tonali per infortunio e il tecnico Stefano Pioli sceglie Krunic al suo posto. Anche Olivier Giroud non è al meglio: in attacco c'è Ante Rebic. Senza ...Lo stadio sarà tutto esaurito anche per vedere all'opera l'ultimo arrivato De Ketelaere con la maglia del. Dall'altro i bianconeri di Sottil, che è al suo esordio assoluto su una panchina di ...Al via la prima giornata del campionato di Serie A. 16' Gol Ante Rebic 13' GOL! MILAN-Udinese 1-1. Rete di Theo Hernandez. Hernandez spiazza dal dischetto Silvestri e riporta in parità la partita. 3' ...Campioni d’Italia al debutto stagionale: il Milan trova l’Udinese che non ha mai battuto l’anno scorso Milano, voci fuori dallo stadio per il pre-partita di Milan-Udinese La direttaCampioni d’Italia a ...