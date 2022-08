Diletta Leotta pubblica sui social il primo scatto con il nuovo fidanzato Giacomo Cavalli [FOTO] (Di sabato 13 agosto 2022) Ormai Diletta Leotta non si nasconde più: la giornalista posta sui suoi profili social una FOTO con Giacomo Cavalli, la sua nuova fiamma. Leggi su comingsoon (Di sabato 13 agosto 2022) Ormainon si nasconde più: la giornalista posta sui suoi profiliunacon, la sua nuova fiamma.

Cosmopolitan_IT : Su Instagram una foto la ritrae insieme a Elodie, sua fedelissima amica, durante le vacanze in Puglia. E accanto a… - infoitcultura : Diletta Leotta, prima foto con il fidanzato Giacomo Cavalli (ed Elodie) - ChoudhryDisha : Diletta Leotta, la prima foto col nuovo fidanzato modello - zazoomblog : Elodie e Diletta Leotta vacanze per due in Puglia - #Elodie #Diletta #Leotta #vacanze - infoitcultura : Diletta Leotta, la prima foto social con il fidanzato Giacomo Cavalli -