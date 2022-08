Depay Juve, accordo più vicino: nuova proposta attesa a breve (Di sabato 13 agosto 2022) Depay Juve, nuova proposta in arrivo per l’attaccante olandese. L’accordo con il giocatore appare sempre più vicino Sono giorni decisivi per il possibile passaggio di Memphis Depay alla Juventus. I bianconeri, stando a quanto riferisce il collega Fabrizio Romano, invieranno nei prossimi giorni la loro proposta ufficiale all’entourage del giocatore. L’accordo verbale con l’olandese sembra essere molto vicino sulla durata del contratto e l’ingaggio. L’attaccante risolverà il proprio contratto con il Barcellona solo una volta che avrà l’accordo totale con il club piemontese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 agosto 2022)in arrivo per l’attaccante olandese. L’con il giocatore appare sempre piùSono giorni decisivi per il possibile passaggio di Memphisallantus. I bianconeri, stando a quanto riferisce il collega Fabrizio Romano, invieranno nei prossimi giorni la loroufficiale all’entourage del giocatore. L’verbale con l’olandese sembra essere moltosulla durata del contratto e l’ingaggio. L’attaccante risolverà il proprio contratto con il Barcellona solo una volta che avrà l’totale con il club piemontese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

romeoagresti : Non solo contatti (proficui) oggi con l’entourage di #Depay, la #Juve sta andando avanti anche per #Paredes: accord… - romeoagresti : Oggi nuovi contatti tra la #Juve e #Depay: si continua ad andare avanti e per i bianconeri l’olandese resta l’assol… - DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc si avvicina a #Depay, bianconeri attivi anche sul fronte centrocampo: #Rabiot in us… - ZonaBianconeri : RT @daddymaria22_: Qualcuno non lo voleva a Luglio?????? #juventus #juve #gabrieljesus #calciomercato #depay #dimaria - junews24com : Depay Juve, cresce l'ottimismo! E spunta la data della possibile chiusura - -