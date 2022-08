Dalla Francia – Trasferimenti: OM su pista Issa Kaboré (Manchester City) (Di sabato 13 agosto 2022) 2022-08-12 16:39:00 Vi segnaliamo l’ultima notizia arrivata in redazione da Parigi, più precisamente dal quotidiano parigino L’Équipe: Il crossover delle vacanze continua a Marsiglia, terra di Trasferimenti più o meno asciutti quest’estate. Acquistato per 13 milioni di euro Dalla Fiorentina la scorsa estate, Pol Lirola, che non voleva partire, e il suo entourage hanno ricevuto l’ordine di partire per Elche. Il piano ideato per il 24enne terzino destro è questo: un prestito con opzione di riscatto non obbligatoria che il club spagnolo, in ogni caso, non sembra in grado di pagare. Il caso Lirola si è risolto, e come accennato dai nostri colleghi di Provenza questo venerdì mattina, l’OM sta ora accelerando su Issa Kaboré, il pistone destro del Manchester ... Leggi su justcalcio (Di sabato 13 agosto 2022) 2022-08-12 16:39:00 Vi segnaliamo l’ultima notizia arrivata in redazione da Parigi, più precisamente dal quotidiano parigino L’Équipe: Il crossover delle vacanze continua a Marsiglia, terra dipiù o meno asciutti quest’estate. Acquistato per 13 milioni di euroFiorentina la scorsa estate, Pol Lirola, che non voleva partire, e il suo entourage hanno ricevuto l’ordine di partire per Elche. Il piano ideato per il 24enne terzino destro è questo: un prestito con opzione di riscatto non obbligatoria che il club spagnolo, in ogni caso, non sembra in grado di pagare. Il caso Lirola si è risolto, e come accennato dai nostri colleghi di Provenza questo venerdì mattina, l’OM sta ora accelerando su, il pistone destro del...

