Dalla flat tax al cuneo, tasse accendono sfida elettorale (Di sabato 13 agosto 2022) flat tax, patrimoniale, rottamazione, cashback, cuneo. La politica fiscale e' tradizionalmente uno dei piu' accesi terreni di scontro della campagna elettorale, tanto che ogni forza in campo ha gia' ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 13 agosto 2022)tax, patrimoniale, rottamazione, cashback,. La politica fiscale e' tradizionalmente uno dei piu' accesi terreni di scontro della campagna, tanto che ogni forza in campo ha gia' ...

marattin : STORIA DI UNA GRANDE MENZOGNA. La flat tax ( = aliquota unica) proposta dalla @LegaSalvini in realtà è un sistema a… - AlexBazzaro : La #FlatTax fa paura alla sinistra perché funzionerà. Come aveva funzionato la mini flat tax voluta dalla Lega nel… - matteosalvinimi : Siete indecisi su chi votare? Pensate che a sinistra sono ossessionati dalla patrimoniale ma con il tuo voto puoi… - RobertoDellaVed : RT @marattin: STORIA DI UNA GRANDE MENZOGNA. La flat tax ( = aliquota unica) proposta dalla @LegaSalvini in realtà è un sistema a 18 aliquo… - infoitinterno : Taglio delle tasse, dalla flat tax a una nuova rottamazione -