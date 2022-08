Dal palio degli asini alla sagra dei bertù: a Rovetta protagoniste le tradizioni (Di sabato 13 agosto 2022) Rovetta. Sabato 13 agosto a Rovetta l’ASD San Lorenzo organizza anche quest’anno il tradizionale e folkloristico palio degli asini di San Lorenzo, giunto ormai alla sua 47a edizione. Il programma prevede: – alle 19 apertura cucina con carne alla griglia, polenta, piadine, taglieri e piatto tipico di San Lorenzo: I bertù; – alle 21 sfilata delle contrade per le vie del paese con l’accompagnamento del Corpo Bandistico Rovettese; – alle 21.30 partenza del palio 5a edizione Triathlon dell’Asino; – alle 22.30 premiazioni al parco; – alle 23 spettacolo pirotecnico. Durante la serata tantissima animazione e bancarelle con prodotti tipici e artigianali. Tre giorni dopo, martedì 16 agosto, si terrà la sagra dei ... Leggi su bergamonews (Di sabato 13 agosto 2022). Sabato 13 agosto al’ASD San Lorenzo organizza anche quest’anno il tradizionale e folkloristicodi San Lorenzo, giunto ormaisua 47a edizione. Il programma prevede: – alle 19 apertura cucina con carnegriglia, polenta, piadine, taglieri e piatto tipico di San Lorenzo: I; – alle 21 sfilata delle contrade per le vie del paese con l’accompagnamento del Corpo Bandistico Rovettese; – alle 21.30 partenza del5a edizione Triathlon dell’Asino; – alle 22.30 premiazioni al parco; – alle 23 spettacolo pirotecnico. Durante la serata tantissima animazione e bancarelle con prodotti tipici e artigianali. Tre giorni dopo, martedì 16 agosto, si terrà ladei ...

