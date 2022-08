Dai suicidi in carcere alla riforma della Giustizia, un’agenda necessaria per le elezioni (Di sabato 13 agosto 2022) Gli ultimi due suicidi, Poggioreale e Secondigliano, sono di pochi giorni fa. E portano da gennaio a oggi a quota 48 un elenco tragico e soprattutto incivile. Poche ore prima il Dap aveva emanato u... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 13 agosto 2022) Gli ultimi due, Poggioreale e Secondigliano, sono di pochi giorni fa. E portano da gennaio a oggi a quota 48 un elenco tragico e soprattutto incivile. Poche ore prima il Dap aveva emanato u... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Balthus23Air : Il necroforo dei suicidi A. Catalano 'In questo nostro mondo, l’individuo deve sballarsi e divertirsi finché fa me… - Nat90863002 : RT @antoninonasone: @minGiustizia Non basta lanciare le linee guida per evitare suicidi e morti continue nelle Carceri italiane.Bisogna ass… - antoninonasone : RT @antoninonasone: @minGiustizia Non basta lanciare le linee guida per evitare suicidi e morti continue nelle Carceri italiane.Bisogna ass… - antoninonasone : @minGiustizia Non basta lanciare le linee guida per evitare suicidi e morti continue nelle Carceri italiane.Bisogna… - MarzolinaLepre : RT @Aelois_: Le città fluviali Città umide Dai suicidi spettacolari -