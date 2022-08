"Da 23 insieme ma fatto 6 volte". Cosa ha scoperto la fidanzata di Sgarbi, rivelazione (Di sabato 13 agosto 2022) Niente sesso, siamo Vittorio Sgarbi e Sabrina Colle. La fidanzata storica del noto critico d'arte e sindaco ha rivelato in un'intervista al quotidiano Corriere della Sera che il loro è un rapporto di grande amore platonico: “Stiamo insieme da 23 anni e lo abbiamo fatto solo sei o sette volte. È passato molto tempo e, se dovessi farne un racconto dettagliato, lo dovrei affrontare con uno psicanalista: era una Cosa buffa, anche disarmonica. Io mi sento come la madre col figlio, la sorella col fratello. Lui ha sempre avuto accanto donne più provocanti e sexy di me. Io l'ho conosciuto che ero una ragazzina”. Vittorio Sgarbi ha dichiarato che è stata la Colle a decidere lo stop ai rapporti intimi, ma la donna lo ha smentito: “Anche questa è una sua fantasia. Non l'ho ... Leggi su iltempo (Di sabato 13 agosto 2022) Niente sesso, siamo Vittorioe Sabrina Colle. Lastorica del noto critico d'arte e sindaco ha rivelato in un'intervista al quotidiano Corriere della Sera che il loro è un rapporto di grande amore platonico: “Stiamoda 23 anni e lo abbiamosolo sei o sette. È passato molto tempo e, se dovessi farne un racconto dettagliato, lo dovrei affrontare con uno psicanalista: era unabuffa, anche disarmonica. Io mi sento come la madre col figlio, la sorella col fratello. Lui ha sempre avuto accanto donne più provocanti e sexy di me. Io l'ho conosciuto che ero una ragazzina”. Vittorioha dichiarato che è stata la Colle a decidere lo stop ai rapporti intimi, ma la donna lo ha smentito: “Anche questa è una sua fantasia. Non l'ho ...

Pontifex_it : Il mio #ViaggioApostolico in #Canada è stato un pellegrinaggio penitenziale. Insieme abbiamo fatto memoria: la memo… - ItaliaViva : #Letta, forse spinto da rancori personali, ha fatto una frittata tenendo insieme #Fratoianni, che non ha mai votato… - sandrogozi : Con @RenewEurope abbiamo curato il seme di questa pianta per anni. Quello che siamo riusciti a fare a Bruxelles,… - lucihwar : RT @10amgaredelyon: Stasera mentre aspettavo si liberasse un tavolo al ristorante è arrivata una ragazza, anche lei sola, che ha chiesto se… - pgreco72 : @ricpuglisi Ecco quanto appena scritto insieme alla recente candidatura di Schifani mi danno conferma del fatto che… -