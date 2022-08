"Criticano Berlusconi? Ecco cosa fanno": Renzi scatenato in tv, chi c'è nel mirino (Di sabato 13 agosto 2022) Matteo Renzi non le manda certo a dire. Il leader di Italia Viva, impegnato in una campagna elettorale serrata con Azione di Carlo Calenda, mette nel mirino il Pd. Come è noto i dem hanno fatto un patto elettorale con il ministro degli Esteri e così l'ex premier criticando le parole di Berlusconi sul presidenzialismo, colpisce sia il Nazareno che lo stesso Gigino: "Vorrei una campagna non sulle polemiche, Berlusconi ha sbagliato a parlare delle dimissioni di Mattarella, ma chi lo critica candida Di Maio, che ha chiesto l'impeachment del presidente della Repubblica", ha affermato a Controcorrente, il talk show di Rete 4. Poi, sempre Renzi ha aggiustato il mirino e ha criticato ancor più duramente il titolare della Farnesina: "A Di Maio non rimprovero tanto il fatto che è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Matteonon le manda certo a dire. Il leader di Italia Viva, impegnato in una campagna elettorale serrata con Azione di Carlo Calenda, mette nelil Pd. Come è noto i dem hanno fatto un patto elettorale con il ministro degli Esteri e così l'ex premier criticando le parole disul presidenzialismo, colpisce sia il Nazareno che lo stesso Gigino: "Vorrei una campagna non sulle polemiche,ha sbagliato a parlare delle dimissioni di Mattarella, ma chi lo critica candida Di Maio, che ha chiesto l'impeachment del presidente della Repubblica", ha affermato a Controcorrente, il talk show di Rete 4. Poi, sempreha aggiustato ile ha criticato ancor più duramente il titolare della Farnesina: "A Di Maio non rimprovero tanto il fatto che è ...

el_cape : @elio_vito Ma se ti ha mantenuto lui tutta la vita!!! Non ho votato Berlusconi e non lo voterò mai, ma quelli che l… - MaurizioBastas1 : RT @ilcomitatodicon: Quelli del #PD che criticano giustamente #Berlusconi per aver invocato le dimissioni di #Mattarella in caso di #Presid… - AntoBlasi : RT @ilcomitatodicon: Quelli del #PD che criticano giustamente #Berlusconi per aver invocato le dimissioni di #Mattarella in caso di #Presid… - mrcllznn : RT @ilcomitatodicon: Quelli del #PD che criticano giustamente #Berlusconi per aver invocato le dimissioni di #Mattarella in caso di #Presid… - SaffronHorizon : RT @ilcomitatodicon: Quelli del #PD che criticano giustamente #Berlusconi per aver invocato le dimissioni di #Mattarella in caso di #Presid… -