"Credo" è il mistico slogan della campagna elettorale leghista contro la "perdita di sicurezze" (Di sabato 13 agosto 2022) C'era la Lega dietro la campagna fatta di manifesti gialli e blu con la parola "Credo", apparsi da giorni nelle città italiane. Lo ha svelato ieri sera il Carroccio con una diretta sui canali social di Matteo Salvini. Per l'occasione, la parola Credo, dal sapore volutamente mistico, è stata proiettata in 4 luoghi, simbolo di altrettanti punti del programma della Lega: il porto di Lampedusa, per lo stop agli sbarchi e all'immigrazione clandestima, l'Agenzia delle entrate per flat tax (al 15%) e pace fiscale, la sede dell'Inps a Roma per quota 41 e l'abolizione della legge Fornero e, infine, la stazione centrale di Milano per la sicurezza. Nel video si sente anche la voce di Matteo Salvini: "Credevo e ancora più oggi Credo negli ideali, in un futuro migliore soprattutto ..."

