Covid oggi Sardegna, 580 contagi e 1 morto: bollettino 13 agosto (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 580 i nuovi contagi da Covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 13 agosto. Si registra inoltre un altro morto. Ricoverate in terapia intensiva 9 persone (- 2), mentre 128 (- 4) sono in altri reparti. Sono poi 17.966 i casi di isolamento domiciliare (- 694) mentre si registra il decesso di un uomo di 85 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

