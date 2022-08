Covid oggi Lombardia, 2.813 contagi e 25 morti: bollettino 13 agosto (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 2.813 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 agosto 2022 in Lombardia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 25 decessi. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 24.968 tamponi effettuati, con un tasso di positività all’11,2%. In totale nella Regione 41.944 decessi da inizio pandemia. I ricoveri negli ospedali lombardi sono stati 979, 3 quelli in terapia intensiva. I pazienti guariti/dimessi sono 6.543. Tra le province, Milano registra 677 nuovi casi, Bergamo 336, Brescia 422, Como 162, Cremona 149, Lecco 65 e Lodi 86. Sul territorio di Monza e della Brianza i nuovi casi registrati sono 203, a Mantova 168, a Pavia 170, a Sondrio 61 e a Varese 243. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 2.813 i nuovida coronavirus132022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 25 decessi. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 24.968 tamponi effettuati, con un tasso di positività all’11,2%. In totale nella Regione 41.944 decessi da inizio pandemia. I ricoveri negli ospedali lombardi sono stati 979, 3 quelli in terapia intensiva. I pazienti guariti/dimessi sono 6.543. Tra le province, Milano registra 677 nuovi casi, Bergamo 336, Brescia 422, Como 162, Cremona 149, Lecco 65 e Lodi 86. Sul territorio di Monza e della Brianza i nuovi casi registrati sono 203, a Mantova 168, a Pavia 170, a Sondrio 61 e a Varese 243. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

ladyonorato : OGGI, dopo più di 2 anni, ci dice che ha sempre curato il Covid con l’aspirina. Quando sostenevo in tv, dal 2021, c… - TeresaBellanova : Se avessimo preso il Mes oggi non avremmo liste di attesa interminabili per tutto ciò che non è Covid. Questa è l'u… - Corriere : Covid, il bollettino: 24.787 nuovi casi e 129 morti. Tasso di positività al 13,4% - cuoreitaliano7 : @CarloCalenda @FratellidItalia #Draghi era lì solo per gestire la #emergenza #Covid e il #PNRR. #Draghi oggi è lì… - lagrandejatte11 : RT @ladyonorato: OGGI, dopo più di 2 anni, ci dice che ha sempre curato il Covid con l’aspirina. Quando sostenevo in tv, dal 2021, che foss… -