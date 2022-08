Covid oggi Italia, 24.787 contagi e 129 morti: bollettino 13 agosto (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 24.787 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, 13 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 129 morti. Aumenta il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 291 (più 15 rispetto a ieri) e dei pazienti in altri reparti, 7.755 (più 288 rispetto a ieri). Dai 185.120 tamponi effettuati l’indice di positività è del 13,4%. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 24.787 i nuovida coronavirus in, 132022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 129. Aumenta il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 291 (più 15 rispetto a ieri) e dei pazienti in altri reparti, 7.755 (più 288 rispetto a ieri). Dai 185.120 tamponi effettuati l’indice di positività è del 13,4%. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

ladyonorato : OGGI, dopo più di 2 anni, ci dice che ha sempre curato il Covid con l’aspirina. Quando sostenevo in tv, dal 2021, c… - TeresaBellanova : Se avessimo preso il Mes oggi non avremmo liste di attesa interminabili per tutto ciò che non è Covid. Questa è l'u… - telodogratis : Covid oggi Italia, 24.787 contagi e 129 morti: bollettino 13 agosto - telodogratis : Covid oggi Lazio, 1.861 contagi e 3 morti. A Roma 901 casi - infoitinterno : Covid oggi Sardegna, 715 contagi e 2 morti: bollettino 12 agosto -