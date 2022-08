Covid, le nuove regole per le scuole dell’infanzia: le indicazioni dell’Iss (Di sabato 13 agosto 2022) L’Istituto Superiore di Sanità (Iss) ha diffuso le nuove linee guida per la prevenzione dal Covid valide per le scuole dell’infanzia, in vista della riapertura prevista per il mese di settembre. Le indicazioni appaiono piuttosto simili a quelle che sono già state indicate per scuole primarie e secondarie. Grazie agli indici epidemici in discesa, gli alunni non dovranno indossare la mascherina Ffp2 a meno che non si abbia un test positivo. I dispositivi di protezione risulteranno invece obbligatori solo per il personale ritenuto a rischio di sviluppare una malattia grave in seguito all’infezione. L’impiego della mascherina per i bambini sotto i 5 anni non è mai stato previsto e così sarà anche nel prossimo anno scolastico nemmeno se dovesse registrarsi un’ulteriore crescita dei ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 13 agosto 2022) L’Istituto Superiore di Sanità (Iss) ha diffuso lelinee guida per la prevenzione dalvalide per le, in vista della riapertura prevista per il mese di settembre. Leappaiono piuttosto simili a quelle che sono già state indicate perprimarie e secondarie. Grazie agli indici epidemici in discesa, gli alunni non dovranno indossare la mascherina Ffp2 a meno che non si abbia un test positivo. I dispositivi di protezione risulteranno invece obbligatori solo per il personale ritenuto a rischio di sviluppare una malattia grave in seguito all’infezione. L’impiego della mascherina per i bambini sotto i 5 anni non è mai stato previsto e così sarà anche nel prossimo anno scolastico nemmeno se dovesse registrarsi un’ulteriore crescita dei ...

Carlino_Modena : Le nuove prospettive portate da Sghedoni, mister Mignani e il pallone ’bucato’ dal Covid - telodogratis : Covid, le nuove regole per la scuola: cosa cambia da settembre per l’infanzia - OPozzuto : @SabriBenetazzo Le macchine nuove in Australia non ce ne sono. Hanno bloccato tutto per la strozata del covid ed è… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Asili, ecco le nuove regole anti Covid: mascherine ffp2 per il personale a rischio, a scuola solo senza sintomi - PalermoToday : Covid, le nuove regole per la scuola: cosa cambia da settembre per l'infanzia -