Covid, in Lombardia 25 decessi e 2813 nuovi positivi: 336 a Bergamo (Di sabato 13 agosto 2022) Sono 2813 i nuovi casi di Covid in Lombardia, emersi da 24968 tamponi, con un tasso di positività dell’11,2% circa, in ulteriore calo rispetto a ieri quando era del 12,8%. Sono 31 le persone in terapia intensiva, 3 più di ieri, mentre sono 979 quelle in cura in altri reparti, 31 meno di ieri. Sono 25 i decessi, per un totale di 41.944 da inizio pandemia. A Milano i nuovi casi sono 677; a Brescia 422; a Monza 203; a Varese 243; a Bergamo 336; a Como 162; a Pavia 170; a Mantova 168; a Cremona 149; a Lecco 65; a Lodi 86 e a Sondrio 61. Leggi su bergamonews (Di sabato 13 agosto 2022) Sonocasi diin, emersi da 24968 tamponi, con un tasso dità dell’11,2% circa, in ulteriore calo rispetto a ieri quando era del 12,8%. Sono 31 le persone in terapia intensiva, 3 più di ieri, mentre sono 979 quelle in cura in altri reparti, 31 meno di ieri. Sono 25 i, per un totale di 41.944 da inizio pandemia. A Milano icasi sono 677; a Brescia 422; a Monza 203; a Varese 243; a336; a Como 162; a Pavia 170; a Mantova 168; a Cremona 149; a Lecco 65; a Lodi 86 e a Sondrio 61.

