Covid: in Lombardia 2.813 nuovi casi, 25 i morti (Di sabato 13 agosto 2022) Milano, 13 ago. (Adnkronos) - In Lombardia sono 2.813 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore, su 24.968 tamponi effettuati, con un tasso di positività all'11,2%. Lo rileva il bollettino diffuso dal ministero della Salute. I morti sono stati 25, per un totale di 41.944 decessi da inizio pandemia. I ricoveri negli ospedali lombardi sono stati 979, 3 quelli in terapia intensiva. I pazienti guariti/dimessi sono 6.543. Tra le province, Milano registra 677 nuovi casi, Bergamo 336, Brescia 422, Como 162, Cremona 149, Lecco 65 e Lodi 86. Sul territorio di Monza e della Brianza i nuovi casi registrati sono 203, a Mantova 168, a Pavia 170, a Sondrio 61 e a Varese 243.

