Covid, in Italia 24.787 casi e 129 decessi nelle ultime 24 ore (Di sabato 13 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 24.787 i nuovi casi di Coronavirus inItalia, su un totale di 185.120 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenzapandemica diffuso dal Ministero della Salute. Sono 129 i morti,che portano il totale delle persone decedute per Covid da iniziopandemia a quota 173.982. I ricoverati con sintomi sono 7.755, dei quali 291 in terapia intensiva, 15 in meno rispetto a ieri. – foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di sabato 13 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 24.787 i nuovidi Coronavirus in, su un totale di 185.120 tamponi effettuati24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenzapandemica diffuso dal Ministero della Salute. Sono 129 i morti,che portano il totale delle persone decedute perda iniziopandemia a quota 173.982. I ricoverati con sintomi sono 7.755, dei quali 291 in terapia intensiva, 15 in meno rispetto a ieri. – foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).

- restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, in Italia 24.787 casi e 129 decessi nelle ultime 24 ore - - Agenzia_Italia : In Italia 24.787 casi #Covid e 129 morti. Tasso di positività al 13,4% - - franser_real : #Coronavirus: i dati aggiornati al 13 agosto -