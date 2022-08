Covid, ieri in Abruzzo registrati altri 5 decessi e per il virus, 1135 i nuovi positivi (Di sabato 13 agosto 2022) L'Aquila - Sono 1135 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 523475. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi (di età compresa tra 68 e 98 anni) e sale a 3574. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 494649 dimessi/guariti (+1142 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 25252 (-13 rispetto a ieri). Di questi, 230 pazienti (-8 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 9 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1130 tamponi ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di sabato 13 agosto 2022) L'Aquila - Sonoi casialoggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 523475. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5casi (di età compresa tra 68 e 98 anni) e sale a 3574. Nel numero dei casisono compresi anche 494649 dimessi/guariti (+1142 rispetto a). Gli attualmenteinsono 25252 (-13 rispetto a). Di questi, 230 pazienti (-8 rispetto a) sono ricoverati in ospedale in area medica; 9 (+1 rispetto a) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1130 tamponi ...

