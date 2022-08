Covid bollettino 13 agosto | 4 787 nuovi positivi e 129 decessi

(Di sabato 13 agosto 2022) Nelle ultime 24 ore in Italia, si registrano 24.787al-19 contro i 26.693 di ieri. I tamponi processati sono stati 185.120 con un tasso dità che è sceso al 13,4% contro il 15% fanno segnare negli ultimi due giorni precedenti (-1,6%). In diminuzione anche il numeroche ieri sono stati 129 (contro i 152 di ieri e i 130 dell'altro ieri) che portano il totale da inizio pandemia a 173.982. Prosegue anche il calo dei ricoverati nelle terapie intensive che come ieri fanno segnare un -15 (attualmente i pazienti in cura sono 291) e quelli nei reparti dedicati (-288, con 7.755 pazienti ancora ricoverati). I pazienti guariti sono invece 51.462.

PESCARA. Sono 684 i casi positivi diagnosticati in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Nel, diffuso come di consueto dall'assessorato regionale alla Sanità, non figura alcun deceduto.TOSCANA - Sono 833 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 agosto 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell'ultimo- 19 della Regione. Si registrano altri 6 decessi. Nel dettaglio, ...Continua invece la frenata dei contagi. Sono 289 tra ieri e oggi, con un – 291 rispetto alla precedente rilevazione Rallenta la curva dei contagi da Covid in Sardegna, dove però nelle ultime 24 ore ( ...In Italia Sono 19.457 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri i contagiati erano 24.787. Le vittime sono 78, in calo rispetto alle 129 di ieri.