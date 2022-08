Così la Cina vede Taiwan (e la visita di Pelosi). Legittimità contro opportunità (Di sabato 13 agosto 2022) La diatriba sulla visita della Speaker statunitense Nancy Pelosi a Taiwan va inquadrata contestualizzando il tema della sua Legittimità formale e quello della sua opportunità politica. La Legittimità della visita è subordinata alle diverse interpretazioni sul tema di “una sola Cina”: per i cinesi è ‘ il principio di una sola Cina’ (????), e come tale è irrevocabile e immodificabile: esiste una sola Cina e Taiwan ne è parte; per gli Stati Uniti si tratta della “politica di una sola Cina’ (????), che come tale fornisce flessibilità e ambiguità operativa. Questo sebbene gli Stati Uniti abbiano riconosciuto la Repubblica Popolare come l’unico governo legale della Cina, in ... Leggi su formiche (Di sabato 13 agosto 2022) La diatriba sulladella Speaker statunitense Nancyva inquadrata contestualizzando il tema della suaformale e quello della suapolitica. Ladellaè subordinata alle diverse interpretazioni sul tema di “una sola”: per i cinesi è ‘ il principio di una sola’ (????), e come tale è irrevocabile e immodificabile: esiste una solane è parte; per gli Stati Uniti si tratta della “politica di una sola’ (????), che come tale fornisce flessibilità e ambiguità operativa. Questo sebbene gli Stati Uniti abbiano riconosciuto la Repubblica Popolare come l’unico governo legale della, in ...

