Cosa accadrà al suo occhio | il terribile verdetto su Salman Rushdie | le sue condizioni

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 agosto 2022) Un dramma., il famoso scrittore che ieri è stato attaccato e pugnalato almeno due volte mentre stava tenendo una lettura nello stato di New York, è stato operato d'urgenza e dalla notte scorsa è attaccato ad un respiratore, non riesce a parlare e potrebbe perdere un. Lo ha detto il suo agente, Andrew Wylie, al New York Times. "probabilmente perderà un, nervi del braccio sono stati recisi e il suo fegato è stato danneggiato, le notizie non sono buone", ha detto Wylie. Il 75enne scrittore è stato colpito al collo e all'addome da un uomo che è stato arrestato e identificato dalla polizia come Hadi Matar, 24enne residente a Fairview in New Jersey. Matar è stato bloccato da alcune persone che stavano partecipando all'evento letterario che l'hanno immobilizzato fino ...