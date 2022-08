Corriere dello Sport – “Raspadori? A oggi è un giocatore del Sassuolo” (Di sabato 13 agosto 2022) 2022-08-13 17:36:58 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: Sassuolo – “Esordire con la Juventus è uno stimolo. Per riscattarci dal derby di Coppa voglio vedere un altro approccio e un altro gioco”. Lo ha dichiarato il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, in vista della prima di campionato, contro la Juve. Ma con il mercato aperto le curiosità si appuntano sull’attacco neroverde, tra il nuovo arrivato Pinamonti e il possibile partente (direzione Napoli) Raspadori: “Pinamonti – commenta Dionisi – è arrivato l’altro ieri e si è allenato la prima volta ieri mattina. Si è sempre allenato ma gli manca la partita perché attendeva di conoscere la destinazione. Siamo felici che sia con noi, cerchiamo di capirlo se farlo iniziare o entrare a gara in ... Leggi su justcalcio (Di sabato 13 agosto 2022) 2022-08-13 17:36:58 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del– “Esordire con la Juventus è uno stimolo. Per riscattarci dal derby di Coppa voglio vedere un altro approccio e un altro gioco”. Lo ha dichiarato il tecnico del, Alessio Dionisi, in vista della prima di campionato, contro la Juve. Ma con il mercato aperto le curiosità si appuntano sull’attacco neroverde, tra il nuovo arrivato Pinamonti e il possibile partente (direzione Napoli): “Pinamonti – commenta Dionisi – è arrivato l’altro ieri e si è allenato la prima volta ieri mattina. Si è sempre allenato ma gli manca la partita perché attendeva di conoscere la destinazione. Siamo felici che sia con noi, cerchiamo di capirlo se farlo iniziare o entrare a gara in ...

