Corona virus: Italia, 888122 attualmente positivi a test (-26806 in un giorno) con 173982 decessi (129) e 20417972 guariti (51462). Totale di 21480076 casi (24787) Dati della protezione civile: effettuati 185120 tamponi (Di sabato 13 agosto 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 888122 attualmente positivi a test (-26806 in un giorno) con 173982 decessi (129) e 20417972 guariti (51462). Totale di 21480076 casi (24787) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 185120 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 13 agosto 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(129) e).di) proviene da Noi Notizie..

frances88451672 : RT @Franca17178372: @ViVilaVitaOra Il Dr. Stramezzi a inizio pandemia parlò con il Dr. Sileri e ha detto che sapeva come curare il covid. I… - annamariasummon : RT @Franca17178372: @ViVilaVitaOra Il Dr. Stramezzi a inizio pandemia parlò con il Dr. Sileri e ha detto che sapeva come curare il covid. I… - JJ1897JJ : RT @Franca17178372: @ViVilaVitaOra Il Dr. Stramezzi a inizio pandemia parlò con il Dr. Sileri e ha detto che sapeva come curare il covid. I… - Franca17178372 : @ViVilaVitaOra Il Dr. Stramezzi a inizio pandemia parlò con il Dr. Sileri e ha detto che sapeva come curare il covi… - Vincenz77555104 : @ViVilaVitaOra @a_meluzzi Siamo quelli che non ci siamo vaccinati. Siamo i no vax, sopravvissuti all'olocausto del… -