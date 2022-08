Conte affigge nella bacheca del Viminale il simbolo dei 5Stelle: “Guardate che rosso cuore, ci mettiamo il coraggio” (Di sabato 13 agosto 2022) “Vedete come sono rispettoso, non scanso gli altri, li lascio tutti. Guardate che rosso cuore, noi ci mettiamo il coraggio”. Giuseppe Conte espone il simbolo del Movimento 5 Stelle al Viminale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) “Vedete come sono rispettoso, non scanso gli altri, li lascio tutti.che, noi ciil”. Giuseppeespone ildel Movimento 5 Stelle al. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Antony1949 : Conte affigge nella bacheca del Viminale il simbolo dei 5Stelle: Io risp... - StefanoMentana : M5S deposita il contrassegno. Giuseppe Conte lo affigge personalmente sulla bacheca - Balu875651831 : RT @_dqcp: @GiuseppeConteIT Ma soprattutto il pd vi ruba le proposte e le affigge in città. Gentaglia mai vista. Dopo il Conte 2 lo sfacelo - Giuggio72684862 : RT @_dqcp: @GiuseppeConteIT Ma soprattutto il pd vi ruba le proposte e le affigge in città. Gentaglia mai vista. Dopo il Conte 2 lo sfacelo - _dqcp : @GiuseppeConteIT Ma soprattutto il pd vi ruba le proposte e le affigge in città. Gentaglia mai vista. Dopo il Conte 2 lo sfacelo -

Conte affigge nella bacheca del Viminale il simbolo dei 5Stelle: Io rispettoso, non scanso gli altri leggo.it Conte affigge nella bacheca del Viminale il simbolo dei 5Stelle: Io rispettoso, non scanso gli altri Guardate che rosso cuore, noi ci mettiamo il coraggio", Giuseppe Conte espone il simbolo del Movimento 5 Stelle al Viminale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ... Guardate che rosso cuore, noi ci mettiamo il coraggio", Giuseppe Conte espone il simbolo del Movimento 5 Stelle al Viminale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...