Conferenza stampa Zanetti: «Vogliamo i tre punti. Valuto chi dovrà giocare»

Paolo Zanetti, tecnico dell'Empoli, ha parlato in Conferenza del match contro lo Spezia.

CONDIZIONE – «La squadra l'ho vista bene, la Coppa Italia ci ha dato un assist per alzare il nostro livello di mentalità. Li ho stimolati perché ci aspetta un match importante dal quale bisogna tornare a casa con tre punti. Poi miglioreremo di settimana in settimana».

SCELTE – «Scelte difficili non ne ho, devo soltanto vedere chi sta meglio. Mi viene da pensare che queste partite alla lunga possano portare a dei cali, ma ho tante scelte in attacco. In difesa no, complice la squalifica di De Winter. In mezzo al campo dovremo valutare».

CAMBIAGHI E LAMMERS – «Più che un ...

