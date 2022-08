Conferenza stampa Mourinho: «Troppo rumore attorno alla Roma. Scudetto? Lo dite voi» (Di sabato 13 agosto 2022) Conferenza stampa Mourinho, il tecnico giallorosso parla alla vigilia del match tra la sua Roma e la Salernitana Torna a parlare in Conferenza stampa José Mourinho e lo fa subito forte. Le parole del tecnico della Roma alla vigilia della sfida alla Salernitana. LE PAROLE DI ANCELOTTI – «Ancelotti è Ancelotti. Sa di calcio, sa di Roma e conosce bene anche la Serie A. Le sue parole vanno rispettate. Puoi non essere d’accordo, ma Carlo è sempre Carlo». FRUSTRAZIONE SUL MERCATO – «Il mercato non è chiuso purTroppo. Si giocano 4 gare prima che chiuda il calciomercato e questo non mi piace, poi è ovvio che quanto è stato fatto ora è stato fatto bene. Valutare ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 agosto 2022), il tecnico giallorosso parlavigilia del match tra la suae la Salernitana Torna a parlare inJosée lo fa subito forte. Le parole del tecnico dellavigilia della sfidaSalernitana. LE PAROLE DI ANCELOTTI – «Ancelotti è Ancelotti. Sa di calcio, sa die conosce bene anche la Serie A. Le sue parole vanno rispettate. Puoi non essere d’accordo, ma Carlo è sempre Carlo». FRUSTRAZIONE SUL MERCATO – «Il mercato non è chiuso pur. Si giocano 4 gare prima che chiuda il calciomercato e questo non mi piace, poi è ovvio che quanto è stato fatto ora è stato fatto bene. Valutare ...

