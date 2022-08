Conferenza stampa Mihajlovic: «Ho fiducia nella società sul mercato. Lazio? Si sono rinforzati ma…» (Di sabato 13 agosto 2022) Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida contro la Lazio Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida contro la Lazio. Le sue dichiarazioni: Lazio – «La Lazio è una squadra importante. Davanti è sempre la stessa, si sono rinforzati ma hanno anche cambiato portiere… Non so se siano più forti o meno dell’anno scorso ma sicuramente aver alle spalle un anno di lavoro con Sarri gli dà qualche vantaggio. sono curioso anche io perché tifo Lazio, ma non domani. Giochiamo contro la Lazio e so che non sarà facile. Le prime di campionato ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 agosto 2022) Sinisa, allenatore del Bologna, ha parlato inin vista della sfida contro laSinisa, allenatore del Bologna, ha parlato inin vista della sfida contro la. Le sue dichiarazioni:– «Laè una squadra importante. Davanti è sempre la stessa, sima hanno anche cambiato portiere… Non so se siano più forti o meno dell’anno scorso ma sicuramente aver alle spalle un anno di lavoro con Sarri gli dà qualche vantaggio.curioso anche io perché tifo, ma non domani. Giochiamo contro lae so che non sarà facile. Le prime di campionato ...

