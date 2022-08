Conferenza stampa Cioffi | «Nessuna lite con la società Napoli? Ecco cosa mi aspetto»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 13 agosto 2022), il tecnico del Verona parla alla vigilia del match di campionato contro il: le dichiarazioni Gabriele, tecnico del Verona, ha analizzato inil match di domani con il. PARTITA – «Ilche affrontiamo è una squadra che non è in costruzione. Hanno una media realizzativa altissima, ci aspettiamo una sqiadra certamente frizzante, con qualità di palleggio e di volontà, che proverà a chiudere la partita subito. Il mio focus non è stato né tecnico né tattico. Se un campione rodato vede il suo nome sui giornali tutti i giorni non gli fa né caldo né freddo, se succede a un ragazzo del Verona ci stia che dia il 99,9%. Pur essendo professionali, i nostri son ragazzi, non sono abituati a certe ...