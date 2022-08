Conferenza di Spalletti (live) (Di sabato 13 agosto 2022) La prima Conferenza del campionato di Luciano Spalletti. Il Napoli giocherà lunedì 15 agosto alle 18.30 a Verona. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 agosto 2022) La primadel campionato di Luciano. Il Napoli giocherà lunedì 15 agosto alle 18.30 a Verona. L'articolo ilNapolista.

100x100Napoli : A breve avrà inizio la conferenza di #Spalletti. - ilnapolionline : LIVE - Conferenza stampa di Luciano Spalletti (13/08/2022) - - erosazzurro : @MGuardasole Settimana prossima quando c'è la conferenza stampa di spalletti ?? - FlashJ18 : RT @kisskissnapoli: Oggi alle 15 conferenza stampa di Spalletti in diretta ed in ESCLUSIVA su Kiss Kiss Napoli - kisskissnapoli : Oggi alle 15 conferenza stampa di Spalletti in diretta ed in ESCLUSIVA su Kiss Kiss Napoli -