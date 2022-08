Come si può usare il verbo «demoltiplicare»? Risponde la Crusca (Di sabato 13 agosto 2022) Tratto dall’Accademia della Crusca Alcuni lettori segnalano l’uso del verbo demoltiplicare nel senso ‘diffondere, condividere’, detto specialmente in riferimento a informazioni, invalso nell’ambito delle aziende. Risposta Per Rispondere al quesito è d’obbligo partire da un controllo nei dizionari della lingua italiana (Devoto-Oli, Garzanti, GDLI, GRADIT, Sabatini-Coletti, Vocabolario Treccani, Zingarelli): tutti i dizionari indicati, dopo aver premesso “Nella tecnica”, “In varie tecnologie”, “Nel linguaggio tecnico” e simili, ne danno la stessa definizione: ‘ridurre una grandezza secondo un determinato rapporto’. Il Vocabolario Treccani precisa che si tratta “dell’inverso di moltiplicare” e aggiunge, Come esempio, la frase “demoltiplicare la frequenza di un oscillatore”. I dizionari ... Leggi su linkiesta (Di sabato 13 agosto 2022) Tratto dall’Accademia dellaAlcuni lettori segnalano l’uso delnel senso ‘diffondere, condividere’, detto specialmente in riferimento a informazioni, invalso nell’ambito delle aziende. Risposta Perre al quesito è d’obbligo partire da un controllo nei dizionari della lingua italiana (Devoto-Oli, Garzanti, GDLI, GRADIT, Sabatini-Coletti, Vocabolario Treccani, Zingarelli): tutti i dizionari indicati, dopo aver premesso “Nella tecnica”, “In varie tecnologie”, “Nel linguaggio tecnico” e simili, ne danno la stessa definizione: ‘ridurre una grandezza secondo un determinato rapporto’. Il Vocabolario Treccani precisa che si tratta “dell’inverso di moltiplicare” e aggiunge,esempio, la frase “la frequenza di un oscillatore”. I dizionari ...

