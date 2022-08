"Come scusa?". Reazione a Catena, la parola che imbarazza Liorni: cala il gelo (Di sabato 13 agosto 2022) Marco Liorni è rimasto piuttosto disorientato quando in studio a Reazione a Catena ha sentito la parola “galaverna”. Cosa che ha innescato un simpatico siparietto tra lui e il concorrente Edoardo, del trio “I Batti Lei” che stava gareggiando contro “Gli Ottanta Grammi” durante il gioco “Quando, dove e Come”. Edoardo, che stava cercando di risolvere l'enigma partendo dall'indizio “All'alba”, a un certo punto ha pronunciato la parola “galaverna”. Liorni allora ha aggrottato la fronte, mostrando un leggero imbarazzo. "Non ho capito, scusa - ha detto il conduttore -. scusami l'ignoranza, non so che cosa sia”. "Dovrebbe essere la brina che si forma sulle piante“, ha spiegato il concorrente. Dunque il presentatore, sorridendo, ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Marcoè rimasto piuttosto disorientato quando in studio aha sentito la“galaverna”. Cosa che ha innescato un simpatico siparietto tra lui e il concorrente Edoardo, del trio “I Batti Lei” che stava gareggiando contro “Gli Ottanta Grammi” durante il gioco “Quando, dove e”. Edoardo, che stava cercando di risolvere l'enigma partendo dall'indizio “All'alba”, a un certo punto ha pronunciato la“galaverna”.allora ha aggrottato la fronte, mostrando un leggero imbarazzo. "Non ho capito,- ha detto il conduttore -.mi l'ignoranza, non so che cosa sia”. "Dovrebbe essere la brina che si forma sulle piante“, ha spiegato il concorrente. Dunque il presentatore, sorridendo, ha ...

GiovaQuez : Schilirò: 'Sì, è vero, ci sono esponenti di CasaPound in ItalExit. E allora come dovremo chiamare quelli di Bibbian… - LaVeritaWeb : Alternativa usa come scusa la candidata di Casa Pound e rompe con Gianluigi Paragone. Così dimostra di scimmiottare… - gianfra62166690 : RT @inihorazia: Il ministro della salute tedesco, sta mattina, ha fatto vedere in diretta il suo QR Code e adesso tutti sanno che la sua ul… - WonderCips : Ad oggi non è arrivata nessuna scusa da #DeLaurentiis per le dichiarazioni 'contro' la Coppa d'Africa Aurelio conti… - bloomerlate_ : no scusa adesso voglio sapere come hai fatto perché mi sa che sono impedita io allora -