Coltellate a figlia gay e compagna | Piero De Luca | “Vicenda terribile”

"Unache ci lascia ancora più amareggiati perché maturata tra le mura di casa che dovrebbero accogliere e proteggere invece, si stavano trasformando in un lugubre teatro di morte". L'onorevoleDecommenta così il grave fatto di cronaca accaduto lo scorso sei agosto a Salerno, quando un padre ha accoltellato lae laperché non approvava la relazione tra le due donne."E' inaccettabile assistere ancora oggi a questi episodi che hanno come chiaro movente l'intolleranza sessuale. Bisogna fare di più. Il diritto di essere liberi di scegliere deve essere una priorità di tutti nel nostro Paese", ha aggiunto.

Quelleallagay Le due donne, Francesca e Immacolata , una 39enne ed una 23enne, erano a Salerno per lavoro e dopo l'episodio sono tornate a casa e corse a denunciare l'accaduto ai ... Al grido di "vi farò morire insieme e mi farò 30 anni di galera" arrivano le presunte coltellate di un padre alla figlia gay ed alla sua compagna ... Castellammare. I carabinieri della stazione e della sezione operativa di Castellammare di Stabia hanno denunciato per concorso in lesioni personali aggravate, ...