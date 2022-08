Circeo | sindaco Sabaudia riapre il sentiero di Moravia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 agosto 2022) Roma, 13 ago. (Adnkronos) - Il nuovodi, Alberto Mosca, ha ordinato "l'immediata" apertura del 'di', storico accesso alla grande spiaggia libera all'ombra dal monte, che era stato chiuso nel 2021 dai nuovi proprietari della villa dello scrittore. L'ordinanza rappresenta una vittoria per gli oltre 1800 cittadini che avevano firmato una petizione per la sua riapertura e un successo per l'associazione civica Il Fortino che si è battuta a questo fine. L'ordinanza del comune didispone "l'immediata" apertura del passaggio "fino al 30 settembre, termine della stagione balneare" e "per le successive stagioni balneari". Qualora la proprietà "non ottemperi nell'immediato all'apertura del varco si provvederà coattivamente all'esecuzione del ...