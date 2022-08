Circeo “Isola Green” | i dati satellitari lo definisco “un patrimonio ambientale inestimabile”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 13 agosto 2022) San Felice– JustOnEarth (J1E), società che possiede una tra le più avanzate tecnologie di analisi dial mondo e un’Intelligenza Artificiale capace di autoapprendimento e di interpretazione autonoma deiche arrivano dallo spazio, fornirà anche quest’anno la sua tecnologia alla campagna antilittering “Piccoli gesti, grandi crimini”, progetto per combattere l’abbandono di mozziconi nell’ambiente giunto al terzo anno, realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica. Dopo aver coinvolto con successo le città di Fermo, Catania, Bari e San Felicedurante l’estate 2021, registrando una riduzione dell’abbandono di sigarette nell’ambiente per un valore medio complessivo del -53%, J1E è tornata nel paese ...