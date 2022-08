Cioffi in conferenza: “Il Napoli cercherà di farlo subito. Sarà guerra per il Verona” (Di sabato 13 agosto 2022) Il tecnico dell’Hellas Verona, Gabriele Cioffi, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli di Luciano Spalletti, in programma per il giorno di Ferragosto alle 18:30. Di seguito, quanto evidenziato: “Il Napoli che affrontiamo è una squadra che non è in costruzione: hanno grande qualità. Hanno una media realizzativa altissima, ci aspettiamo un Napoli frizzante, di palleggio e di volontà, che proverà a chiudere la partita subito. Il mio focus non è stato né tecnico né tattico: ci sono delle componenti che non vanno sottovalutate. Se un campione rodato vede il suo nome sui giornali tutti i giorni non gli fa né caldo né freddo, se succede a un ragazzo del Verona ci stia che dia il 99,9%. ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 13 agosto 2022) Il tecnico dell’Hellas, Gabriele, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dellastampa in vista della sfida contro ildi Luciano Spalletti, in programma per il giorno di Ferragosto alle 18:30. Di seguito, quanto evidenziato: “Ilche affrontiamo è una squadra che non è in costruzione: hanno grande qualità. Hanno una media realizzativa altissima, ci aspettiamo unfrizzante, di palleggio e di volontà, che proverà a chiudere la partita. Il mio focus non è stato né tecnico né tattico: ci sono delle componenti che non vanno sottovalutate. Se un campione rodato vede il suo nome sui giornali tutti i giorni non gli fa né caldo né freddo, se succede a un ragazzo delci stia che dia il 99,9%. ...

