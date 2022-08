Cinema, a Venezia la biografia di Francesca Bertini ‘L’Ultima diva’ (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – Sarà presentato, il 2 settembre, all’Hotel Excelsior di Venezia, nell’ambito del Festival del Cinema, L’ultima Diva (Fazi editore), un inedito ritratto della diva del Cinema muto Francesca Bertini, firmato da Flaminia Marinaro. Dialogheranno con l’autrice Maite Bulgari e Piero Maccarinelli, Guido Barlozzetti, le letture a cura di Carolina Zaccarini. “Francesca Bertini fu una di quei miti, ora quasi dimenticata dal grande pubblico. I suoi spettatori non ci sono più – ha raccontato l’autrice- Questo libro, ripercorrendo la sua vita proprio con l’intensità e la brevità di un film muto, si propone di far conoscere una stella che cambiò la storia del Cinema nei primi anni del Novecento. Un’artista, una donna a suo modo moderna e ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – Sarà presentato, il 2 settembre, all’Hotel Excelsior di, nell’ambito del Festival del, L’ultima Diva (Fazi editore), un inedito ritratto della diva delmuto, firmato da Flaminia Marinaro. Dialogheranno con l’autrice Maite Bulgari e Piero Maccarinelli, Guido Barlozzetti, le letture a cura di Carolina Zaccarini. “fu una di quei miti, ora quasi dimenticata dal grande pubblico. I suoi spettatori non ci sono più – ha raccontato l’autrice- Questo libro, ripercorrendo la sua vita proprio con l’intensità e la brevità di un film muto, si propone di far conoscere una stella che cambiò la storia delnei primi anni del Novecento. Un’artista, una donna a suo modo moderna e ...

