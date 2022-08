Ciclismo su pista, medagliere Europei 2022: Italia sesta con 2 podi (Di sabato 13 agosto 2022) Gli Europei di Ciclismo su pista 2022 andranno in scena dall’11 al 16 agosto a Monaco (Germania). L’Italia spera di essere protagonista, anche se mancheranno alcune stelle come Filippo Ganna e Jonathan Milan. Di seguito il medagliere della rassegna continentale. medagliere Europei Ciclismo SU pista 2022 # NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. Germania 3 0 0 3 2. Francia 2 1 1 4 3. Paesi Bassi 1 1 1 3 4. Norvegia 1 0 0 1 5. Gran Bretagna 0 1 2 3 6. Italia 0 1 1 2 6. Danimarca 0 1 0 1 6. Belgio 0 1 0 1 9. Ucraina 0 1 0 1 9. Polonia 0 0 2 2 Foto: FederCiclismo Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) Glidisuandranno in scena dall’11 al 16 agosto a Monaco (Germania). L’spera di essere protagonista, anche se mancheranno alcune stelle come Filippo Ganna e Jonathan Milan. Di seguito ildella rassegna continentale.SU# NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. Germania 3 0 0 3 2. Francia 2 1 1 4 3. Paesi Bassi 1 1 1 3 4. Norvegia 1 0 0 1 5. Gran Bretagna 0 1 2 3 6.0 1 1 2 6. Danimarca 0 1 0 1 6. Belgio 0 1 0 1 9. Ucraina 0 1 0 1 9. Polonia 0 0 2 2 Foto: Feder

