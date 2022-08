Ciclismo su pista | Europei 2022 | terribile caduta per Letizia Paternoster nella Gara a eliminazione | vittoria alla belga Kopecky

Leggi su oasport

(Di sabato 13 agosto 2022) Era una delle carte più pregiate del mazzo della spedizione italiana ma purtroppo l’Europeo diè finito nel peggiore dei modi., corsa che le ha dato il titolo mondiale lo scorso anno, la campionessa azzurra è stata vittima di una tremenda. In una corsa che era cominciata all’insegna del caos, con un’altragià nel primissimo giro, è stata proprio l’azzurra a farne le spese. Un contatto con Patrycja Lorkowska, l’atleta polacca, che è risultato in un vero e proprio domino che ha coinvolto cinque atlete. Attimi di tensione dopo laquando l’azzurra è rimasta a terra, travolta da avversarie e biciclette. I soccorsi sono arrivati prontamente, con tanto di pannelli per oscurare la vista al ...