Ciclismo su pista | Europei 2022 | Miriam Vece in finale dei 500 metri con il terzo tempo

(Di sabato 13 agosto 2022) La terza giornata deglidisusi è aperta con le qualificazioni per la Sprint al maschile e per i 500con partenza da ferma al femminile. Se Daniele Napolitano e Matteo Bianchi sono sembrati prevedibilmente lontani dai primissimi della classe,ha offerto un’ottima prestazione sulladi Monaco. La 25enne di Crema è riuscita infatti a qualificarsi per ladella specialità con un ottimodi 33”258. Un crono che non solo la proietta all’interno delle 8 qualificate per l’atto conclusivo, ma che rappresenta ilmigliorfatto registrare questa mattina. Davanti a lei solo una Emma Hinze che sembra completamente irraggiungibile per tutte le ...