Ciclismo su pista, Europei 2022: bellissima medaglia di bronzo per Miriam Vece nei 500m (Di sabato 13 agosto 2022) Aveva tutte le pressioni addosso, sia alla vigilia, sia dopo le qualifiche di stamattina, ma Miriam Vece non ha pagato la tensione e ha fatto vedere di che pasta è fatta. La velocista azzurra conquista una bellissima medaglia di bronzo nei 500 metri con partenza da ferma agli Europei di Ciclismo su pista in quel di Monaco di Baviera. La 25enne nativa di Crema era terza dopo il mattino e si è confermata sull’ultimo gradino del podio al termine della finale, migliorando anche il suo crono e timbrando un eccellente 33.434. Per lei altro bronzo, dopo quello bellissimo agguantato ai Mondiali di Berlino 2020. A vincere è l’attesissima padrona di casa Emma Hinze che trova un mostruoso 32.668 alla media di 55.099. Alle sue spalle l’ucraina ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) Aveva tutte le pressioni addosso, sia alla vigilia, sia dopo le qualifiche di stamattina, manon ha pagato la tensione e ha fatto vedere di che pasta è fatta. La velocista azzurra conquista unadinei 500 metri con partenza da ferma aglidisuin quel di Monaco di Baviera. La 25enne nativa di Crema era terza dopo il mattino e si è confermata sull’ultimo gradino del podio al termine della finale, migliorando anche il suo crono e timbrando un eccellente 33.434. Per lei altro, dopo quello bellissimo agguantato ai Mondiali di Berlino 2020. A vincere è l’attesissima padrona di casa Emma Hinze che trova un mostruoso 32.668 alla media di 55.099. Alle sue spalle l’ucraina ...

