Ciclismo su pista | CT Italia Villa | “Paternoster confusa | ma mi ha riconosciuto”

Il CT della Nazionale di Ciclismo su pista, Marco Villa, ha rassicurato sulle condizioni di Letizia Paternoster, dopo la brutta caduta durante gli Europei multidisciplina di Monaco. Ecco le parole del tecnico rilasciate a LaPresse: "Letizia Paternoster "è un po' confusa, mi chiedeva dov'era, però mi ha riconosciuto. Mi ha chiesto che gare dovesse fare domani. Le fa male la spalla, sicuramente ha picchiato anche la testa. Ha chiesto un po' d'aria, le hanno messo l'ossigeno. Ora aspettiamo le lastre. E' comunque cosciente".

